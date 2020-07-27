У Туреччині кількість тестів на COVID-19 перевищила 4,5 мільйона
Укрінформ
Від початку пандемії в Туреччині вже провели понад 4,5 млн тестів на коронавірус.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Загальна кількість тестів сягнула 4 млн 532 тис. 672, кількість підтверджених випадків – 225 тис. 173», - поінформував міністр.
Він додав, що загалом від COVID-19 померли 5596 осіб, одужали – 208 тис. 477.
За минулу добу в Туреччині було зроблено більше 43 тисяч тестів, виявлено 921 новий випадок інфікування. Померли 16 пацієнтів, вилікувалися 1103.
За останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 394 тис. 114 випадків COVID-19. Померли 651 тис. 504 осіб, одужали - 10 млн 29 тис. 720.
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