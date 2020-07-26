Перша підозра на COVID-19: у КНДР закрили місто на карантин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію та наказав заблокувати прикордонне місто Кесон після виявлення там підозри зараження коронавірусом у чоловіка, який нібито напередодні нелегально повернувся з Південної Кореї.

Про це повідомляє Business Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Кім оголосив надзвичайний стан та наказав закрити прикордонне місто Кесон та територію навколо, назвавши ситуацію критичною", - йдеться у повідомленні.

Вважається, що інфікована коронавірусом людина незаконно в'їхала до КНДР через місто Кесон 19 липня.

Зараз пацієнт він знаходиться в ізоляції разом з іншими людьми, з якими він контактував.

Центральна військова комісія КНДР проведе розслідування щодо військовослужбовців, які відповідальні за незаконний перетин кордону пацієнтом та призначить відповідне покарання, повідомила державна інформаційна агенція Північної Кореї.

Як повідомлялося, через пів року після початку пандемії Північна Корея у неділю, 26 липня, заявила про виявлення першої підозри інфікування коронавірусом в країні. Зазначалося, що Кім Чен Ин провів з цього приводу екстрене засідання політбюро Робітничої партії КНДР.

У світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 16 203 479 осіб. При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.

Фото: CHUNG SUNG-JUN/GETTY IMAGES