Перша підозра на COVID-19: у КНДР закрили місто на карантин

Перша підозра на COVID-19: у КНДР закрили місто на карантин

Укрінформ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію та наказав заблокувати прикордонне місто Кесон після виявлення там підозри зараження коронавірусом у чоловіка, який нібито напередодні нелегально повернувся з Південної Кореї.

Про це повідомляє Business Times з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Кім оголосив надзвичайний стан та наказав закрити прикордонне місто Кесон та територію навколо, назвавши ситуацію критичною", - йдеться у повідомленні.

Вважається, що інфікована коронавірусом людина незаконно в'їхала до КНДР через місто Кесон 19 липня.

Зараз пацієнт він знаходиться в ізоляції разом з іншими людьми, з якими він контактував.

Центральна військова комісія КНДР проведе розслідування щодо військовослужбовців, які відповідальні за незаконний перетин кордону пацієнтом та призначить відповідне покарання, повідомила державна інформаційна агенція Північної Кореї.

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Як повідомлялося, через пів року після початку пандемії Північна Корея у неділю, 26 липня, заявила про виявлення першої підозри інфікування коронавірусом в країні. Зазначалося, що Кім Чен Ин провів з цього приводу екстрене засідання політбюро Робітничої партії КНДР.

У світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 16 203 479 осіб. При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.

Фото: CHUNG SUNG-JUN/GETTY IMAGES

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