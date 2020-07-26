У Польщі зафіксували 443 нові випадки коронавірусу

Протягом останньої доби у Польщі зафіксували 443 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні зросла до 43 065.

Про це інформує Polskie Radio з посиланням на інформацію польських органів з охорони здоров'я.

"Загалом у Польщі у 43 065 людей виявили коронавірус, наразі зафіксовано 1 671 смерть від респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби кількість нових випадків коронавірусу в країні зросла на 443 у порівнянні з попереднім днем, тоді як кількість загиблих зросла на сім осіб.

Загалом у Польщі 32 753 людини вже одужали від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 16 203 479 осіб. При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.

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