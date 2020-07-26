Американські медики вимагають від влади посилити карантин
Про це повідомляє Голос Америки.
“Найкращим для нашої країни буде не якомога швидше відкритися, а зберегти якомога більше життів. Просто зараз ми на стежці до втрати понад 200 тисяч американських життів до 1 листопада. Попри це, в багатьох штатах люди можуть пити в барах, стригтись у перукарнях, їсти всередині ресторанів, робити тату, отримувати масаж та займатись іншими нормальними, приємними, але не критично важливими справами”, - йдеться у зверненні.
Зазначається, що воно з'явилося після того, як кількість заражень коронавірусом у США перевищила 4 мільйони. Наразі найгарячішими точками є штати Каліфорнія та Флорида, де вже зареєстрували більше випадків COVID-19, аніж у штаті Нью-Йорк, який вважали епіцентром епідемії.
Станом на суботу в Каліфорнії виявили понад 435 тисяч випадків зараження, у Флориді - більш як 414 тисяч (100 тисяч з яких - в одному окрузі довкола Маямі), уточнює ГА.
Водночас в Нью-Йорку загальна кількість зареєстрованих заражень - понад 411 тисяч. Вже декілька місяців спалах, пік якого був посеред весни, там суттєво іде на спад.
Як повідомлялося, за останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 185 тис. 324 випадки COVID-19, у тому числі 647 тис. 515 летальних. Одужали 9 млн 901 тис. 453 особи.
Фото: АА