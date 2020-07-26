Американські медики вимагають від влади посилити карантин

Понад 150 медиків і науковців США надіслали відкритого листа до Білого дому та Конгресу із закликом поновити суворий карантин та знову обмежити роботу бізнесу.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Найкращим для нашої країни буде не якомога швидше відкритися, а зберегти якомога більше життів. Просто зараз ми на стежці до втрати понад 200 тисяч американських життів до 1 листопада. Попри це, в багатьох штатах люди можуть пити в барах, стригтись у перукарнях, їсти всередині ресторанів, робити тату, отримувати масаж та займатись іншими нормальними, приємними, але не критично важливими справами”, - йдеться у зверненні.

Зазначається, що воно з'явилося після того, як кількість заражень коронавірусом у США перевищила 4 мільйони. Наразі найгарячішими точками є штати Каліфорнія та Флорида, де вже зареєстрували більше випадків COVID-19, аніж у штаті Нью-Йорк, який вважали епіцентром епідемії.

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Станом на суботу в Каліфорнії виявили понад 435 тисяч випадків зараження, у Флориді - більш як 414 тисяч (100 тисяч з яких - в одному окрузі довкола Маямі), уточнює ГА.

Водночас в Нью-Йорку загальна кількість зареєстрованих заражень - понад 411 тисяч. Вже декілька місяців спалах, пік якого був посеред весни, там суттєво іде на спад.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 185 тис. 324 випадки COVID-19, у тому числі 647 тис. 515 летальних. Одужали 9 млн 901 тис. 453 особи.

Фото: АА