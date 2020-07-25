У США підлітку-трансгендеру дали довічне за стрілянину у школі

У США до довічного ув'язнення засудили трансгендерного підлітка, який відкрив стрілянину в школі.

Про це повідомляє ABC News.

«17-річного трансгендерного підлітка, який сказав слідчим, що почав стрілянину у школі з помсти за знущання з його гендерної ідентичності, було засуджено до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення», - йдеться у повідомленні.

Алека Маккінні та його спільника Девона Еріксона, 19 років, було звинувачено у відкритті стрілянини 7 травня 2019 року в школі Хайлендс на південь від Денвера.

Під час стрілянини в школі загинув один школяр і ще вісім отримали поранення.

Маккінні, якому на момент стрілянини не погрожував смертний вирок, оскільки він був неповнолітнім, вперше після інциденту виступив публічно, прочитавши приблизно 22-хвилинну заяву, в якій він взяв на себе відповідальність і приніс вибачення кожному з потерпілих.

Девон Еріксон не визнав провини, суд над ним почнеться у вересні.

Фото: Michael Ciaglo / Getty Images