ВООЗ зафіксувала новий антирекорд COVID-19 у світі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 24 липня у світі було зафіксовано 284 196 нових випадків COVID-19, що стало новим світовим антирекордом.

Про це свідчать графіки в останньому звіті організації щодо коронавірусної ситуації.

Зазначається, що найбільшу кількість нових випадків 24 липня було зафіксовано у США — 69 641, Бразилії — 67 860, а також Індії — 49 310.

Ці три країни продовжують лідирувати і у світовому антирейтингу за загальною кількістю зафіксованих випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 липня у світі зареєстровано 15 947 618 випадків коронавірусу, при цьому 9 743 590 осіб одужали і 642 829 загинули.