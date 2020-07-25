У світі зафіксували понад 15,9 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 25 липня у світі зареєстровано 15 947 618 випадків коронавірусу, при цьому 9 743 590 осіб одужали і 642 829 загинули.

Про це свідчать дані Worldometer.

Також за останню добу було зафіксовано 16 173 нові випадки і 944 нові смерті.

Зокрема, 7 573 нові випадки виявили у Мексиці, де загинули 737 осіб.

В Індії число хворих зросло на 2 045 випадків (1 339 067 всього), у Казахстані на 1 740 (80 226 всього).

У Пакистані та Болівії зареєстрували також більше тисячі нових випадків інфекцій.

У США на сьогодні зафіксовано 4 248 492 випадки COVID-19, а у Бразилії - 2 348 200.