Американським військовим у Японії наказали здати тест на COVID-19

Військовослужбовці США будуть зобов'язані проходити тестування перед завершенням 14-денного карантину з моменту прибуття до Японії.

Про це повідомляє NHK.

«Командувач збройних сил США в Японії наказав військовослужбовцям, які прибувають у країну, проходити тестування на коронавірус перед завершенням обов'язкового 14-денного терміну обмеженого пересування з моменту прибуття до Японії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей наказ надійшов у п'ятницю, коли кількість випадків інфікування COVID-19 на військових об'єктах США в Японії сягнула 189.

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Зараз, нагадує NHK, усі військовослужбовці США в Японії та їхні сім'ї «зобов'язані виконувати розпорядження про обмеження в пересуванні»

За останніми даними порталу Worldometers, у світі зареєстровано 15 млн 943 тис. 547 випадків COVID-19, у тому числі 642 тис. 751 летальний. Одужали 9 млн 726 тис. 62 пацієнти.