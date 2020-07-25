Американським військовим у Японії наказали здати тест на COVID-19
Про це повідомляє NHK.
«Командувач збройних сил США в Японії наказав військовослужбовцям, які прибувають у країну, проходити тестування на коронавірус перед завершенням обов'язкового 14-денного терміну обмеженого пересування з моменту прибуття до Японії», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей наказ надійшов у п'ятницю, коли кількість випадків інфікування COVID-19 на військових об'єктах США в Японії сягнула 189.
Зараз, нагадує NHK, усі військовослужбовці США в Японії та їхні сім'ї «зобов'язані виконувати розпорядження про обмеження в пересуванні»
За останніми даними порталу Worldometers, у світі зареєстровано 15 млн 943 тис. 547 випадків COVID-19, у тому числі 642 тис. 751 летальний. Одужали 9 млн 726 тис. 62 пацієнти.