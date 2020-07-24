У Чикаго на вимогу протестувальників прибрали дві статуї Колумба
Про це повідомляє LBC News.
"Дві статуї Христофора Колумба були тимчасово демонтовані у Чикаго", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, першу статую відомого італійського мандівника у чиказькому Грант-парку демонтували сьогодні зранку, через тиждень після того, як протестувальники намагалися повалити пам'ятник, та побилися з поліцією.
За лічені години після цього другу статую Колумба також демонтували у парку Арріго у чикагському мікрорайоні Мала Італія.
Міський голова Чикаго Лорі Лайтфут наказав зробити це "для захисту громадської безпеки та збереження безпечного простору для всебічного та демократичного громадського діалогу про символіку у нашому місті".
Суперечливі монументи були демонтовані після "консультацій з різними зацікавленими сторонами", зазначається у заяві мерії.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.
ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.
Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.
Згодом почалися протести з вимогами прибрати статуї відомих особистостей, яких потестувальники звинувачували у причетності до расистських дій.
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