У Чикаго на вимогу протестувальників прибрали дві статуї Колумба

Влада міста Чикаго демонтувала дві статуї Христофора Колумба. Після тижня масових протестів влада пішла на поступки протестувальникам з метою "всебічного громадського діалогу".

Про це повідомляє LBC News.

"Дві статуї Христофора Колумба були тимчасово демонтовані у Чикаго", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, першу статую відомого італійського мандівника у чиказькому Грант-парку демонтували сьогодні зранку, через тиждень після того, як протестувальники намагалися повалити пам'ятник, та побилися з поліцією.

За лічені години після цього другу статую Колумба також демонтували у парку Арріго у чикагському мікрорайоні Мала Італія.

Міський голова Чикаго Лорі Лайтфут наказав зробити це "для захисту громадської безпеки та збереження безпечного простору для всебічного та демократичного громадського діалогу про символіку у нашому місті".

Суперечливі монументи були демонтовані після "консультацій з різними зацікавленими сторонами", зазначається у заяві мерії.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Згодом почалися протести з вимогами прибрати статуї відомих особистостей, яких потестувальники звинувачували у причетності до расистських дій.

Фото: DR, Getty