Естонія отримала від США 92 ракети Javelin
Про це повідомляє портал ERR.
"Ми дуже вдячні за допомогу США, яку ми використовували для реалізації різних інфраструктурних проектів, нарощування потенціалу та поповнення запасу боєприпасів", - сказала представник Міністерства оборони Естонії Карін Ківіпилд.
Уточнюється, що США заплатили за ракети за програмою допомоги Європейського командування, до завдань якої належить підвищення обороноздатності Естонії. Загальна сума допомоги у 2015-2019 роках досягла 217 мільйонів доларів США.
Представник Міноборони Естонії теж додала, що допомога США Естонії здійснюється за допомогою різних програм, в основному за участю Міністерства оборони США і Державного департаменту. Наприклад, таким чином, за підтримки США була модернізована інфраструктура авіабази Емарі, звідки здійснюється патрулювання повітряного простору країн Балтії.
Фото: allikas: mil.ee