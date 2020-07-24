Естонія отримала від США 92 ракети Javelin

В Естонію прибули 92 протитанкові ракети Javelin, які США передали естонським Силам оборони з метою підвищення обороноздатності.

Про це повідомляє портал ERR.

"Ми дуже вдячні за допомогу США, яку ми використовували для реалізації різних інфраструктурних проектів, нарощування потенціалу та поповнення запасу боєприпасів", - сказала представник Міністерства оборони Естонії Карін Ківіпилд.

Уточнюється, що США заплатили за ракети за програмою допомоги Європейського командування, до завдань якої належить підвищення обороноздатності Естонії. Загальна сума допомоги у 2015-2019 роках досягла 217 мільйонів доларів США.

Представник Міноборони Естонії теж додала, що допомога США Естонії здійснюється за допомогою різних програм, в основному за участю Міністерства оборони США і Державного департаменту. Наприклад, таким чином, за підтримки США була модернізована інфраструктура авіабази Емарі, звідки здійснюється патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Фото: allikas: mil.ee