Екскандидат у президенти виїхав з Білорусі через загрозу арешту

Колишній претендент на посаду президента Білорусі опозиціонер Валерій Цепкало терміново залишив країну через загрозу арешту.

Про це повідомляє Дождь.

"Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, ексдиректор Парку високих технологій Валерій Цепкало, який критикував президента Олександра Лукашенка та планував брати участь у президентських виборах, залишив країну, побоюючись арешту", - йдеться у повідомленні.

За словами самого Цепкала, він виїхав до Москви разом з двома дітьми.

Політик розповів, що до нього надійшла інформація про підготовку його арешту. Він виїхав, щоб уникнути цього.

Дружина опозиціонера Вероніка Цепкало залишилася у Білорусі. Вона бере участь у виборчій кампанії кандидатки у президенти Світлани Тіхановської.

За словами дружини політика, родина Цепкало має інформацію не лише про можливий арешт Валерія Цепкала, а й про позбавлення сім'ї батьківських прав.

Як відомо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.