Екскандидат у президенти виїхав з Білорусі через загрозу арешту
Про це повідомляє Дождь.
"Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, ексдиректор Парку високих технологій Валерій Цепкало, який критикував президента Олександра Лукашенка та планував брати участь у президентських виборах, залишив країну, побоюючись арешту", - йдеться у повідомленні.
За словами самого Цепкала, він виїхав до Москви разом з двома дітьми.
Політик розповів, що до нього надійшла інформація про підготовку його арешту. Він виїхав, щоб уникнути цього.
Дружина опозиціонера Вероніка Цепкало залишилася у Білорусі. Вона бере участь у виборчій кампанії кандидатки у президенти Світлани Тіхановської.
За словами дружини політика, родина Цепкало має інформацію не лише про можливий арешт Валерія Цепкала, а й про позбавлення сім'ї батьківських прав.
Як відомо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.