У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 800 тисяч

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовані 5779 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 799 499.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За четвер найбільшу кількість нових випадків COVID-19 було виявлено в Москві (645 осіб), Свердловській області (248), Ханти-Мансійському АО (196) і Нижньогородській області (194).

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померли 13 026 пацієнтів, за добу - 153. Одужали за минулу добу 8433 людини, загалом із початку поширення коронавірусу - 587 728.

Також повідомляється, що в Росії вперше офіційно зареєстровано випадок повторного зараження коронавірусом. У Владимирській області повторно інфікувався один з медиків.

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За даними Worldometer, у світі підтверджено 15 666 840 випадків зараження коронавірусом, включаючи 636 787 летальних, одужали 9 554 890 осіб.