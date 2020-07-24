Парламент Хорватії затвердив новий уряд
Укрінформ
Хорватський парламент затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем.
Про це повідомляє Balkan Insight.
«Парламент Хорватії в четвер проголосував за новий уряд під керівництвом прем'єр-міністра Андрія Пленковича, президента партії Хорватського демократичного союзу, ХДС», - йдеться в повідомленні.
Новий коаліційний уряд, що складається з ХДС, двох ліберальних формувань, Хорватської народної партії, HNS і реформістів, а також восьми депутатів від національних меншин, отримав підтримку 76 зі 151 депутата в парламенті.
Пленкович представив програму нового уряду й пообіцяв підняти середню та мінімальну заробітну плату, пенсії, вдвічі скоротити число місцевих чиновників і збільшити виробництво сільськогосподарської продукції на 30 відсотків.
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