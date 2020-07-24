МЗС Латвії розчароване рішенням суду в РФ у справі Дмитрієва

Міністерство закордонних справ Латвії висловило жаль у зв'язку з рішенням, прийнятим судом міста Петрозаводська щодо засудження історика, активіста-правозахисника Юрія Дмитрієва до позбавлення волі на строк 3 роки та 6 місяців.

Про це повідомляється на сайті МЗС Латвії.

"Попри те, що винесено менш суворе покарання, ніж вимагала прокуратура, цей вирок суду не можна вважати справедливим. Він підірвав репутацію і здоров'я Юрія Дмитрієва", - йдеться в заяві.

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Водночас латвійське дипломатичне відомство нагадує, що Дмитрієв є добре відомим у Карелії істориком, головою Карельського відділення Міжнародного товариства «Меморіал» і правозахисником, який 30 років присвятив увічненню пам'яті жертв політичних репресій сталінського часу, а також створив місця поховань репресованих «Сандармох», «Красний бор» і кладовище загиблих в результаті репресій на Секирній горі.

Як повідомлялося, керівника карельського відділення правозахисної організації "Меморіал", російського історика Юрія Дмитрієва 22 липня засудили до 3,5 років колонії у справі про насильницькі дії сексуального характеру відносно прийомної дочки. З урахуванням часу перебування в СІЗО, він має вийти на свободу в середині листопада.

Дмитрієв також є відомим публіцистом і дослідником політичних репресій в Карелії в період 1930-1940-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу і злочинів ГУЛАГу. Його заарештували в грудні 2016 року за анонімним доносом і обвинуватили у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника і проти надуманого обвинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, які визнали його політичним в'язнем.

У квітні 2018 року правозахисника визнали невинуватим, але пізніше знову заарештували за апеляцією проти рішення суду в її виправдання.

"Меморіал" вважає справу Дмитрієва політичною: він в 1997 році знайшов масові поховання репресованих громадян СРСР в лісовому урочищі Сандармох, а також складав списки пам'яті репресованих жителів Карелії.

На підтримку Дмитрієва писали листи нобелівські лауреати, російські діячі культури, іноземні вчені.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що вирок російському історикові Юрію Дмитрієву безпосередньо стосується і України, є війною з правдою про історію України в складі СРСР.