Європарламент розкритикував семирічний антикризовий бюджет ЄС

Європарламент проголосував за резолюцію, яка розкритикувала домовленості лідерів ЄС щодо семирічного антикризового бюджету.

Про це йдеться в резолюції, прийнятій Європарламентом за підсумками саміту ЄС.

Загалом резолюцію підтримали 465 євродепутатів. Вони висловили невдоволення скороченням програм в довгостроковому бюджеті ЄС, а також виступили проти слабкої прив'язки виділення коштів до відповідності країн нормам верховенства закону.

Пропозиція про бюджет в 1,074 трильйона євро набагато нижче того, що вимагав парламент.

Депутати Європарламенту відхилили компроміс, досягнутий на саміті ЄС, в його нинішній формі.

Раніше стало відомо, що Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція, через позицію яких переговори про пакет заходів для перезавантаження економіки ЄС зайшли в глухий кут, готові підтримати ключовий пункт угоди.

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Переговори тривали кілька днів. У неділю вони були на межі краху через суперечності між багатими північними країнами та південними країнами, які найбільше постраждали в результаті пандемії COVID-19.

Фото: Палінчак Михайло