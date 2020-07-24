У Словаччині опозиція ініціює вотум недовіри прем’єру через плагіат

Через 4 місяці після призначення нового словацького уряду опозиція ініціювала вотум недовіри прем’єр-міністру Ігорю Матовичу через звинувачення у плагіаті.

Про це повідомляє портал Pravda.

"Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив на пресконференції в середу, що якщо депутати Національної ради Словацької Республіки висловлять йому недовіру на позачерговому засіданні в четвер, він подасть у відставку з посади голови руху OL`aNO та піде з політики. Він заявив, що у своїй дисертації вчинив ненавмисне шахрайство, оскільки був впевнений, що в ньому правильно цитуються джерела", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, у своїй дипломній роботі 1998 року Матович скопіював уривки з двох книг, доповнив кілька сторінок тексту і представив результат як свою роботу, не цитуючи належним чином використані джерела.

Ініціатива відсторонити прем'єр-міністра виходила від опозиції, яка не має достатньої кількості голосів, щоб привести свою пропозицію у виконання. Керівні партії, які мають конституційну більшість у парламенті, мають намір підтримати прем'єр-міністра.

Опозиція обґрунтувала пропозицію про відставку Матовича головним чином тим, що прем'єр-міністр не виконує своєї обіцянки чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки в інтересах громадян, не виконує програмну заяву уряду, а Словаччина немає стратегії розвитку країни після коронавірусної кризи.

Словацький прем'єр-міністр - не перший політик у керівній коаліції, якого звинувачують у плагіаті. Так, спікер парламенту і коаліційної партії «Ми - сім'я» Борис Коллар копіював іноземні тексти у своїй дисертації, не посилаючись на джерело.