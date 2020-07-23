Ексадвокату Трампа дозволили повернутися під домашнє ув'язнення

Федеральний суддя США розпорядився звільнити Майкла Коена з в'язниці під домашнє ув'язнення після того, як дійшов висновку, що уряд повторно відправив його за ґрати два тижні тому на знак помсти за написання книги про президента Трампа.

Слухання по справі пройшли в четвер у телефонному режимі, повідомляє CNN.

"Метою переведення пана Коена з домашнього ув'язнення до в'язниці (два тижні тому – ред.) була помста, і це стало відплатою за його бажання скористатися своїми правами першої поправки для публікації книги та обговорення питань, пов'язаних з книгою або чимось іншим в соціальних мережах",- заявив суддя Елвін Геллерстейн.

Він підкреслив, що за свій понад 20-річний досвід роботи суддею ще ніколи не стикався з подібними випадками.

Як повідомляв Укрінформ, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен був звільнений з в'язниці під домашнє ув'язнення на початку пандемії, щоби зменшити ризики зараження COVID-19.

9 липня федеральний суд в Мангеттені повернув Коена до в'язниці через те, що він відмовився від нових умов перебування вдома. А саме, від ексадвоката Трампа вимагалося відмовитися від спілкування зі ЗМІ, публікації книги та спілкування в соцмережах, що суперечило першій поправці Конституції США.