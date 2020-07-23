Ексадвокату Трампа дозволили повернутися під домашнє ув'язнення
Слухання по справі пройшли в четвер у телефонному режимі, повідомляє CNN.
"Метою переведення пана Коена з домашнього ув'язнення до в'язниці (два тижні тому – ред.) була помста, і це стало відплатою за його бажання скористатися своїми правами першої поправки для публікації книги та обговорення питань, пов'язаних з книгою або чимось іншим в соціальних мережах",- заявив суддя Елвін Геллерстейн.
Він підкреслив, що за свій понад 20-річний досвід роботи суддею ще ніколи не стикався з подібними випадками.
Як повідомляв Укрінформ, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен був звільнений з в'язниці під домашнє ув'язнення на початку пандемії, щоби зменшити ризики зараження COVID-19.
9 липня федеральний суд в Мангеттені повернув Коена до в'язниці через те, що він відмовився від нових умов перебування вдома. А саме, від ексадвоката Трампа вимагалося відмовитися від спілкування зі ЗМІ, публікації книги та спілкування в соцмережах, що суперечило першій поправці Конституції США.