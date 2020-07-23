Лукашенко про західні ЗМІ: Висилайте звідси, якщо вони закликають людей на майдани
Про це він заявив сьогодні на нараді з керівництвом економічного блоку країни, повідомляє БЕЛТА.
«Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ усі сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці ... Я вже не кажу про тенденцію, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут. Не потрібно чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Висилайте звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і закликають людей на майдани», - заявив Лукашенко.
Президент Білорусі додав, що потрібно рішуче діяти, незважаючи на складний електоральний період.
"Повторювати більше не буду, незважаючи на те, що ми увійшли в цей складний електоральний період. Це ж не діло - образа за образою. Хай уже мене там вимазали вздовж і впоперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничих комісій. А у них же сім'ї, діти", - зазначив він.
Як повідомлялося, в містах Білорусі на стихійних акціях на підтримку незареєстрованих кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала 14 липня були затримані близько 260 осіб.
Під час акцій затримувалися і співробітники ЗМІ, які вели трансляції з місця подій. Білоруська асоціація журналістів повідомила про більш як 10 репортерів, яких відвезли у відділення. Їх, за даними асоціації, відпускали досить швидко і без складання протоколів.
Як відомо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.