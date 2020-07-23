Литва прихистила росіянина, якого звинувачують у забрудненні нафтопроводу "Дружба"

Литовська республіка надала притулок російському бізнесмену, колишньому гендиректору компанії «Самаратранснафта-Термінал» Роману Ружечку, якого в Росії обвинувачують у забрудненні нафти 19 квітня 2019 року.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Надання притулку Р. Ружечку в березні цього року підтвердив порталу (литовський - ред.) Департамент міграції», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що рятуючись від кримінального переслідування в Росії, Ружечко приїхав до Литви влітку минулого року. Тоді ж його затримали й арештували. Після чого адвокати підприємця оскаржили рішення Вільнюського дільничного суду про його арешт. Цю скаргу задовольнив Вільнюський окружний суд, і Ружечко був звільнений з-під арешту, правда, з ножним браслетом.

За словами адвоката Романа Ружечка Роландаса Тіліндіса, кримінальний процес в Росії щодо нього може бути необ'єктивним.

Росія підозрює, що Ружечко сприяв забруднення нафти в мережі, якою управляє компанія "Транснафта". Російський трубопровід "Дружба" був зупинений 19 квітня 2019 року, після того, як було встановлено, що він містить високі концентрації дихлоретану - токсичної речовини з високим ступенем корозійності.

У зв'язку з цим були припинені поставки забрудненої нафти щонайменше до шести європейських країн. Російська правоохоронна система в травні минулого року призначила Ружечку заочний арешт й оголосила його в розшук.