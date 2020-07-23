У Німеччині оголосили вирок колишньому охоронцю концтабору

У Німеччині 23 липня проходять заключні слухання у судовому процесі проти злочинів нацистів у концтаборах під час Другої Світової Війни.

Окружний суд Гамбурга засудив 93-річного колишнього охоронця СС до двох років умовно, повідомляє Tagesspiegel.

«Судовий процес проти 93-річного чоловіка, який служив охоронцем СС у колишньому таборі СС "Штутгоф" закінчується у четвер у Вищому обласному суді Гамбурга. Прокурор Гамбурга звинуватив Бруно Д. у вбивстві щонайменше 5230 осіб», - йдеться у повідомленні.

Табір "Штутгоф", розташований поблизу Гданська, був створений одразу після вторгнення Німеччини у Польщу. Спочатку там ув'язнювали польських інтелектуалів, але згодом туди відправляли на смерть все більше і більше євреїв.

Бруно Д. чергував на сторожових вежах навколо табору у Штутгофі між серпнем 1944 і квітнем 1945 р. Прокурор вважає це засобом вбивства в'язнів і вимагав трьох років позбавлення волі для обвинувачуваного, адже той був «гвинтиком у машині для вбивства».

Підсудний заявив у суді, що про справжній масштаб злодіянь він дізнався лише на суді. У своєму останньому слові перед вироком він вибачився перед тими, хто пережив «це пекло божевілля», та їх близьким, але винним себе не визнав.

Адвокат вимагав виправдального вироку і стверджував, що його клієнт, якому було на момент початку служби 17 років, не бачив виходу і не мав вибору, він не зміг уникнути служби в таборі.

Заслухавши аргументи сторін, суд Гамбурга виніс вирок нині 93-річному колишньому охоронцю СС, призначивши йому два роки умовно.

Читайте також: У Сваляві пошкодили меморіал на місці радянського концтабору для угорців

Протягом десятиліть німецька судова влада не переслідувала і не шукала систематично колишніх охоронців СС у концтаборах. До суду притягували лише тих, чию безпосередню вину в убивстві людей можна було довести.

Ситуація змінилася через адвоката Томаса Уолтера, який був слідчим Центрального бюро розслідування нацистських злочинів у Людвігсбурзі і займався справою Івана Дем'янюка, який служив охоронцем СС у таборі винищення в Собіборі (він був засуджений у 2011 році). Уолтер зміг довести, що охоронці несуть провину за «допомогу у вбивстві».

Лише відтоді слідчі почали шукати охоронців, які ще були живі. У 2015 році до чотирьох років тюрми було засуджено колишнього «бухгалтера Освенцима» Оскара Грьонінга. Ще через рік було винесено вирок колишньому охоронцю СС в Освенцимі Рейнгольду Ганнінгу. Інші процеси не вдалися довести до кінця через стан здоров'я старих обвинувачених.

Наразі триває 14 розслідувань щодо колишніх охоронців у нацистських таборах Німеччини. Враховуючи похилий вік обвинувачених, невідомо, чи дійде ще хоча б одна із цих справ до суду. Можливо, вирок Бруно Д. стане останннім.