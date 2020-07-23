У бельгійському місті Льєж горів аеропорт

Сильна пожежа сталася в ніч на четвер в аеропорту бельгійського міста Льєж.

Про це повідомляє телеканал Tele Liege.

"В аеропорту бельгійського міста Льєж загорівся ангар обслуговчої компанії Aeroservices. Повної зупинки роботи аеропорту не було. Вся пожежна служба була залучена до гасіння пожежі", - повідомив представник аеропорту Крістіан Делькур.

Він також повідомив, що весь персонал аеропорту в безпеці. Великі авіалайнери, що знаходяться в аеропорту Льєжа, не постраждали, однак невеликі літаки могли залишатися в ангарі, що згорів.

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За даними адміністрації аеропорту, в результаті пожежі ніхто не постраждав, але завдано значних матеріальних збитків.

"Сильна пожежа спалахнула в аеропорту о 22.30. На щастя, жертв немає, але завдано значної шкоди будові B30 поруч із пасажирським терміналом. Ситуація нині під контролем", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.

Як раніше повідомляло агентство, у Луганській області внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Фото: rtc.be