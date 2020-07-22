Держдеп ініціював внутрішнє розслідування проти посла США в Британії – CNN

Внутрішній слідчий орган Держдепартаменту США ініціював розслідування проти посла США в Лондоні Роберта Вуда (Вуді) Джонсона, мільярдера, призначеного на посаду у 2017 році президентом Трампом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Мільярдер, власник NFL (Національної футбольної ліги), який наразі служить послом в Сполученому Королівстві за призначенням президента Дональда Трампа, опинився в центрі розслідування спостережного органу Державного департаменту", - зазначається в повідомленні.

Ставленика Трампа звинуватили в тому, що він "висловлював расистські та сексистські коментарі на адресу персоналу та намагався використати свою посаду на користь особистого бізнесу президента в Британії".

Зокрема, уточнюється, що Джонсон "зробив расистські узагальнення стосовно чорношкірих людей" та поставив під сумнів необхідність відзначення Місяця історії чорношкірих. Крім того, за словами джерел, посол Джонсон висловлював "кричущі" коментарі на адресу жінок.

При цьому, особливий інтерес слідчих викликала інформація про можливе сприяння з боку посла провести відкритий чемпіонат Великої Британії з гольфу на одному з майданчиків для гольфу, придбаних Дональдом Трампом у 2014 році.

Тим часом, у Посольстві США в Лондоні у відповіді на інформаційний запит щодо ситуації зауважили, що посол Джонсон наразі "зосереджений на важливих зовнішньополітичних пріоритетах, які представляють особливі відносини (США – ред.) з Британією". Однак, у дипломатичному представництві також не заперечили факт проведення розслідування проти призначеного президентом посла.