Боррель провів переговори з міністрами Азербайджану та Вірменії

Жозеп Боррель провів тристоронні телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим щодо врегулювання збройного конфлікту.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на повідомлення Європейської служби зовнішніх дій.

Цій тристоронній розмові передував телефонний контакт Борреля з кожним із міністрів для обговорення військової конфронтації на кордоні між двома країнами.

«Високий представник ЄС висловив співчуття родинам загиблих та побажав швидкого одужання тим, хто отримав поранення. Під час дискусії Жозеп Боррель закликав обидві сторони зупинити військову конфронтацію та утримуватися від дій або риторики, які можуть спровокувати напругу, зокрема, від будь-яких подальших погроз для критичної інфраструктури в регіоні. Він наголосив на тому, що всі регіональні сили мають сприяти досягненню цієї мирної мети», - йдеться у документі.

Як зазначається, високий представник ЄС закликав обидві сторони підтвердити власні зобов’язання щодо припинення вогню та вжити негайні заходи для уникнення подальшої ескалації. У цьому контексті Вірменія і Азербайджан мають використати механізм прямої комунікації, сталим форматом під проводом співголів Мінської групи ОБСЄ.

Він також наголосив на необхідності повернення до змістовних переговорів з ключових аспектів врегулювання конфлікту у Нагорному Карабаху під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, з чим погодилися обидва міністри.

Високий представник ЄС висловився також щодо необхідності негайного відновлення моніторингу ОБСЄ на місці події, щойно умови дозволятимуть це зробити. Він доручив спеціальному представнику ЄС продовжувати контакт з обома сторонами та співголовами Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану поінформувало про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії. Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.

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Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Мінська група ОБСЄ була створена у 1992 році для сприяння мирним переговорам з врегулювання конфлікту у Нагорному Карабаху. До складу Мінської групи ОБСЄ входять три країни-посередниці – Росія, США і Франція.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija