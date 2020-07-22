У Білорусі зростає кількість випадків COVID-19, із початку пандемії - 66,5 тисячі

У Білорусі зареєстрували 66 521 випадок коронавірусу (COVID-19) з початку пандемії.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"У Білорусі 66 тис. 521 випадок COVID-19 з початку пандемії", - йдеться у повідомленні.

Приріст нових випадків за добу становить 173 інфікованих (вчора їх було 135, позавчора - 118).

Як повідомили в міністерстві, в Білорусі одужали й виписані 59 061 пацієнт, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території країни померли 513 пацієнтів.

Загалом проведено 1 209 400 тестів.

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У МОЗ Білорусі не виключають можливості другої хвилі COVID-19 вже у вересні.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі підтверджено 15 107 950 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 619 817 летальних, одужали 9 128 357 осіб.

Фото: TUT.by