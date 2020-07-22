Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 15 мільйонів

Станом на ранок 22 липня у світі зафіксували 9 112 368 випадків одужання після коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані Worldometer.

Загалом із початку пандемії у світі зареєстровано 15 096 315 випадків коронавірусу, з них 11 352 виявили за минулу добу.

Найбільша кількість нових інфекцій припадає на Мексику (6 859), Казахстан (1 685) і Болівію (1 366).

Також за добу було зафіксовано 1 026 нових смертей (619 520 летальних випадків загалом). Найбільше хворих загинули в Мексиці — 915 осіб.

У США наразі зареєстровано 4 028 569 випадків, у Бразилії 2 166 532, а в Індії - 1 194 085.