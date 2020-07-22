Стрілянина на похоронах у Чикаго: 14 осіб поранені

Майже півтора десятка осіб отримали поранення внаслідок стрілянини під час похорону в чиказькому мікрорайоні Грешем.

Інцидент стався близько 18:30 вечора, повідомляє NBC Chicago з посиланням на поліцію міста.

"За інформацією правоохоронців Чикаго, після масової стрілянини 14 людей – усі дорослі – були доставлені до п'яти різних лікарень, але їхній стан здоров'я поки не повідомляється", - інформує телеканал.

Крім того, уточнюється, що стрілянина сталася під час похоронної церемонії. Водночас, допускається, що жертвами могли стати також перехожі.

За словами свідків, вогонь відкрила невідома особа з чорного автомобіля. Дехто з людей, які прийшли на похорони, також мали при собі зброю, й відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок перестрілки автівка з нападником врізалася в перешкоду.

Повідомляється про одну арештовану особу.

Поліція поки не оголосила подробиць, у тому числі щодо мотивів нападу. На місці інциденту працюють слідчі.