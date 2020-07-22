Смертність від COVID-19 у Штатах перевищила тисячу осіб за добу

Рівень смертності від коронавірусу в Сполучених Штатах у вівторок наблизився до "тисячного" піку за день, що повторює динаміку, яка спостерігалася в країні понад півтора місяця тому.

Про це, як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, пише The Washington Post.

"США зафіксували понад 1000 смертей у вівторок – вперше з 2 червня, коли було зареєстровано 1 052 померлих", - йдеться в публікації.

Загалом же, за даними видання, середній добовий показник летальних випадків зростає впродовж більшої частини липня.

Нагадаємо: президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі 21 липня заявив, що ситуація з коронавірусом у країні очевидно погіршиться до того, як відбудеться послаблення захворюваності.

Він також висловив сподівання на скоре отримання вакцини та терапевтичних медпрепаратів, які дозволять подолати хворобу у всьому світі.

Фото: АА