США і Греція обговорили, як протистояти загрозам Росії в Південно-Східній Європі
Укрінформ
Міністри оборони США й Греції провели переговори щодо відповіді на спільні виклики безпеці на південному фланзі НАТО, в тому числі на загрози з боку Росії в Південно-Східній Європі.
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це повідомили в вівторок в оборонному відомстві США.
"Сторони обговорили виклики безпеці у Південно-Східній Європі та на південному фланзі НАТО, зокрема, ворожий вплив Росії, а також наростальні занепокоєння з боку Китаю", - зауважили в Пентагоні.
Міністр оборони США відзначив внесок Греції, який вона робить для досягнення оборонних цілей НАТО. Крім того, глава Пентагону подякував грецькій стороні за розміщення американських сил у бухті Суда, а також за "міцну двосторонню взаємодію".
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року США і Греція оновили Договір про взаємне оборонне співробітництво.