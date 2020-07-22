США і Греція обговорили, як протистояти загрозам Росії в Південно-Східній Європі

Міністри оборони США й Греції провели переговори щодо відповіді на спільні виклики безпеці на південному фланзі НАТО, в тому числі на загрози з боку Росії в Південно-Східній Європі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це повідомили в вівторок в оборонному відомстві США.

"Сторони обговорили виклики безпеці у Південно-Східній Європі та на південному фланзі НАТО, зокрема, ворожий вплив Росії, а також наростальні занепокоєння з боку Китаю", - зауважили в Пентагоні.

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Міністр оборони США відзначив внесок Греції, який вона робить для досягнення оборонних цілей НАТО. Крім того, глава Пентагону подякував грецькій стороні за розміщення американських сил у бухті Суда, а також за "міцну двосторонню взаємодію".

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року США і Греція оновили Договір про взаємне оборонне співробітництво.