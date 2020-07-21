У Німеччині почався суд над терористом-атисемітом

Громадянин ФРН, якого обвинувачують у вбивстві двох людей та замаху на вбивство 68 у жовтні 2019 року в місті Галле, постав у вівторок перед судом.

Судовий процес проходить у Магдебурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім того 28-річного Штефана Баллієта звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, антисемітизмі, расизмі й ксенофобії. За сукупністю обвинувачень йому загрожує довічне ув'язнення.

Дев’ятого жовтня 2019 року він намагався влаштувати стрілянину у синагозі під час єврейського свята Йом-Кіпур та показати це в прямому ефірі в Інтернеті (терорист мав камеру на головному уборі). Однак потрапити в синагогу не зміг через посилені заходи безпеки, після чого влаштував стрілянину на вулиці, вбивши 40-річну жінку та чоловіка біля турецького бістро та поранивши ще двох людей. Під час слідства він висловив жаль, що не зміг вбити більше людей, "особливо мігрантів і євреїв".

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Увага до судового процесу надзвичайна. До зали суду Штефана Баллієта провели в наручниках і кайданах на ногах, з огляду на попередню спробу втекти з-під варти.

Зважаючи на те, що деякі з приблизно 50 присутніх у залі, включаючи родичів жертв та членів єврейської громади, погано розуміються німецькою, на слуханнях працюють перекладачі на англійську, російську та польську мови. У найбільший у суді залі (з метою дотримання вимог дистанції) спеціально побудували кабіну для перекладачів. Працює пресцентр для репортерів, які приїхали з різних країн.

Фото: Jens Schlueter / Getty Images