Австрія повернула носіння масок у супермаркетах та банках

Через зростання кількості нових випадків COVID-19 уряд Австрії прийняв рішення щодо відновлення з 24 липня обов’язкового носіння масок у закладах роздрібного продажу продуктів харчування, супермаркетах, поштових та банківських відділеннях.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастін Курц під час пресконференції у вівторок у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли рішення, що у супермаркетах, поштових та банківських відділеннях, в усіх цих сферах повсякденного життя, знову вводиться обов’язкове носіння засобів захисту рота та носа", - заявив Курц.

За слова канцлера, це рішення прийнято, з одного боку, з метою захисти людей з групи ризику, які, хочуть вони того чи ні, змушені йти до магазину, пошти та банку, з іншого боку, носіння маски має також символічний ефект: чим більше вона зникає з повсякденного життя, тим більша безтурботність та безпечність з’являється у людей.

"Так, ми усі хочемо жити безтурботно , але слід усвідомлювати, що допоки не з`явиться вакцина чи ліки, інфекція продовжуватиме бути навколо нас", - наголосив він.

Крім того, уряд Австрії прийняв рішення вжити більш жорсткіші заходи для запобігання ввезенню коронавірусної інфекції із-за кордону. Так, з п’ятниці пропуск людей на територію Австрії з країн з підвищеним ризиком поширення COVID-19 буде здійснюватися лише за наявності ПЛР-тесту на коронавірус. При чому, цей тест має бути зроблений у сертифікованих лабораторіях. Також на кордонах проводиться контроль із залученням представників органів охорони здоров'я.

Водночас австрійська влада ретельніше перевірятиме дотримання домашньої самоізоляції для визначених осіб.

Рекомендується також зменшити до мінімуму кількість учасників відкритих богослужінь, оскільки в останні дні в деяких церквах було зафіксовано спалах інфікувань.

На тлі зняття багатьох пов’язаних з COVID-19 обмежень, протягом останніх трьох тижнів в Австрії мало місце незначне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом – у середньому близько 100 випадків у день при тому, що раніше протягом місяця нових інфікувань було не більше 50.

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Пом’якшення режиму носіння масок в Австрії відбулося 15 червня: засоби захисту рота та носа (включають не лише маску, а й будь-який інший засіб, що закриває рота та носа, як наприклад, хустка чи шарф) стало не обов’язковим носити при відвідуванні закладів роздрібної торгівлі (включаючи супермаркети). Крім того, було скасовано вимогу про носіння маски при вході до закладу громадського харчування чи готелю.

Загалом, з 15 червня в Австрії обов’язкове носіння масок зберігалося при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції, а також під час проведення заходів у закритих приміщеннях та демонстрацій.

При цьому в окремих землях Австрії - таких, як Верхня Австрія, Зальцбург та Каринтія – раніше вже було частково повернуто обов’язкове носіння масок у визначених місцях через спалах коронавірусної інфекції.