У Румунії зареєстрували найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу – 994

Румунська влада зареєструвала за минулу добу 994 нових випадки захворювання на коронавірус, що є найбільшою кількістю з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider.

«У Румунії зареєстрували 994 випадки коронавірусу за минулі 24 години. Таким чином, станом на 21 липня загальна кількість випадків становить 39 133», - йдеться у повідомленні.

Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії.

Зазначається, що вже 25 586 пацієнтів одужали й були виписані з лікарень. Водночас, за минулу добу загинуло 36 людей, а загальна кількість летальних випадків у Румунії сягає 2 074 особи.

Минуло тижня уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS