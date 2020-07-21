У Румунії зареєстрували найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу – 994
Про це повідомляє Romania-Insider.
«У Румунії зареєстрували 994 випадки коронавірусу за минулі 24 години. Таким чином, станом на 21 липня загальна кількість випадків становить 39 133», - йдеться у повідомленні.
Добова кількість нових випадків COVID-19 є рекордною для країни з початку пандемії.
Зазначається, що вже 25 586 пацієнтів одужали й були виписані з лікарень. Водночас, за минулу добу загинуло 36 людей, а загальна кількість летальних випадків у Румунії сягає 2 074 особи.
Минуло тижня уряд Румунії на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.
Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS