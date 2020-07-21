Аргентину

Аргентину "бомбардував" град розміром з тенісний м'яч

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Укрінформ
Град розміром з тенісний м'яч випав на аргентинському курорті Санта-Клара-дель-Мар муніципалітету Мар-Чікіта та Буенос-Айресі.

Про це у Twitter повідомляє Метеорологічна служба Аргентини.

"Справжній "обстріл" градом на Атлантичному узбережжі, між Мар-дель-Плата, Мар-Чікіта та Санта-Клара-дель-Мар. Спостерігаємо за негодою в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

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У іншому дописі Метеорологічної служби зазначається, що у Буенос-Айрес пройшов небезпечний град, розміри градинок порівняні з м'ячами для тенісу та гольфу.

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