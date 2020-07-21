Аргентину "бомбардував" град розміром з тенісний м'яч

Град розміром з тенісний м'яч випав на аргентинському курорті Санта-Клара-дель-Мар муніципалітету Мар-Чікіта та Буенос-Айресі.

Про це у Twitter повідомляє Метеорологічна служба Аргентини.

NOTICIA DEL DÍA | Un auténtico "bombardeo" la #granizada en la Costa Atlántica, entre Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar (Bs As). En vigilancia por las #tormentas en la zona. Aire templado/húmedo en zona central y T° de hasta 35°C en el Litoral.



📸Marcelo Blanco. pic.twitter.com/e9j1dOtDOE — Meteorología de la República Argentina (@MetRAnoticias) July 19, 2020

"Справжній "обстріл" градом на Атлантичному узбережжі, між Мар-дель-Плата, Мар-Чікіта та Санта-Клара-дель-Мар. Спостерігаємо за негодою в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

У іншому дописі Метеорологічної служби зазначається, що у Буенос-Айрес пройшов небезпечний град, розміри градинок порівняні з м'ячами для тенісу та гольфу.