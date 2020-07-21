Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 780 тисяч
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
За понеділок найбільшу кількість нових випадків коронавірусу було виявлено в Москві (602 особи), Ханти-Мансійському АО (228), Свердловській (227) області.
З початку епідемії від COVID-19 в Росії помер 12 561 пацієнт, за добу - 153. Одужали за понеділок 8 753 людини, загалом з початку поширення коронавірусу - 561 397.
В Міноборони РФ заявили про готовність вакцини від COVID-19, яка розробляється російськими військовими вірусологами спільно з Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Гамалеї.
При цьому, як повідомляли раніше ЗМІ, ліки від коронавірусу в Росії випробовують, порушуючи етичні норми, а також, імовірно, й існуючі закони.
Напередодні джерела агентства Bloomberg повідомили, що до експериментальної вакцини від центру Гамалеї з квітня мали доступ сотні людей з політичної і бізнес-еліти Росії. МОЗ відповів, що вакцина тестувалася лише на добровольцях, офіційно включених у випробування.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 14 880 261 випадок зараження коронавірусом, в тому числі 613 988 летальних, одужали 8 934 252 особи.