Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 780 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу було зафіксовано 5 828 нових випадків інфікування COVID-19, загальна їх кількість зросла до 782 040.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

За понеділок найбільшу кількість нових випадків коронавірусу було виявлено в Москві (602 особи), Ханти-Мансійському АО (228), Свердловській (227) області.

З початку епідемії від COVID-19 в Росії помер 12 561 пацієнт, за добу - 153. Одужали за понеділок 8 753 людини, загалом з початку поширення коронавірусу - 561 397.

В Міноборони РФ заявили про готовність вакцини від COVID-19, яка розробляється російськими військовими вірусологами спільно з Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Гамалеї.

При цьому, як повідомляли раніше ЗМІ, ліки від коронавірусу в Росії випробовують, порушуючи етичні норми, а також, імовірно, й існуючі закони.

Напередодні джерела агентства Bloomberg повідомили, що до експериментальної вакцини від центру Гамалеї з квітня мали доступ сотні людей з політичної і бізнес-еліти Росії. МОЗ відповів, що вакцина тестувалася лише на добровольцях, офіційно включених у випробування.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 14 880 261 випадок зараження коронавірусом, в тому числі 613 988 летальних, одужали 8 934 252 особи.