Китай вимагатиме тест на COVID-19 від усіх пасажирів

Влада Китаю зобов’язала всіх пасажирів із-за кордону пред’являти перед вильотом негативний тест на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє ECNS із посиланням на указ Управління цивільної авіації Китаю.

«Усі пасажири, що прямують до Китаю з-за кордону будуть зобов’язані за п’ять днів перед польотом представити негативний тест ПЛР, аби зменшити транскордонне поширення COVID-19 та забезпечити безпеку міжнародних подорожей», - йдеться у повідомленні.

Згідно з указом, усі пасажири (громадяни Китаю та іноземці) повинні будуть здати тест на коронавірус у медичних установах, які будуть вказані посольствами Китаю.

Як повідомляє газета, громадяни Китаю повинні будуть зробити фото результату тесту та завантажити його через спеціальну програму на китайську платформу WeChat.

Іноземці ж зобов’язані, з негативним тестом, звернутися до посольства Китаю для отримання декларації про стан здоров’я.

Авіакомпанії перевірятимуть QR-коди або декларації перед посадкою пасажирів на літак. В разі відсутності документа або QR-коду, пасажирам буде відмовлено у посадці.

Як повідомлялося, станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.