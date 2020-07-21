Китай вимагатиме тест на COVID-19 від усіх пасажирів
Про це повідомляє ECNS із посиланням на указ Управління цивільної авіації Китаю.
«Усі пасажири, що прямують до Китаю з-за кордону будуть зобов’язані за п’ять днів перед польотом представити негативний тест ПЛР, аби зменшити транскордонне поширення COVID-19 та забезпечити безпеку міжнародних подорожей», - йдеться у повідомленні.
Згідно з указом, усі пасажири (громадяни Китаю та іноземці) повинні будуть здати тест на коронавірус у медичних установах, які будуть вказані посольствами Китаю.
Як повідомляє газета, громадяни Китаю повинні будуть зробити фото результату тесту та завантажити його через спеціальну програму на китайську платформу WeChat.
Іноземці ж зобов’язані, з негативним тестом, звернутися до посольства Китаю для отримання декларації про стан здоров’я.
Авіакомпанії перевірятимуть QR-коди або декларації перед посадкою пасажирів на літак. В разі відсутності документа або QR-коду, пасажирам буде відмовлено у посадці.
Як повідомлялося, станом на 21 липня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померла 613 341 особа, одужали 8 911 270 людей, підтверджено 14 858 918 випадків захворювання.