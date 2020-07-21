COVID-19 "скасував" парад у Національний День Бельгії

Національний День Бельгії, головне та одне із найбільш масштабних офіційних свят країни, відзначатиметься сьогодні за скороченою програмою.

Така інформація оприлюднена у вівторок на туристичному сайті Брюсселя.

«Через пандемію коронавірусу програма святкування Національного Дня Бельгії 21 липня була змінена. Під час урочистостей відбудеться вшанування героїв у боротьбі з кризою COVID-19 та відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни… Цього року не відбудеться параду, масових заходів у парку, національного прийому та балу, а також демонстрації феєрверків», - йдеться у повідомленні.

Як очікується, король Бельгії Філіп разом з родиною прибуде до Королівського палацу в центрі Брюсселя та оголосить промову. Передбачається проліт 5 військових літаків F-16, які прикрасять небо димами у кольорах прапора Бельгії. Замість військового параду перед Королівським палацом проїдуть 10 історичних автомобілів часів Другої світової війни та пролетить військовий гелікоптер з прапором країни. Святкування завершиться церемонією вшанування героїв, які проявили мужність і стійкість під час боротьби з кризою коронавірусу.

Після церемонії відбудеться урочистий концерт за участю провідних бельгійських митців, який буде в прямому ефірі транслюватися національним телебаченням та у соціальних мережах.

Національний День Бельгії щороку відзначається 21 липня, на відзначення річниці коронації першого монарха країни Короля Леопольда І у 1831 році. Цей історичний діяч зійшов на престол після того, як країна стала незалежною у 1830 році, і правив у період з 1831 по 1865 роки.

Напередодні свята у промові нинішній король Бельгії Філіп закликав політичні сили країни до швидкого формування нового федерального уряду для прискорення розробки плану відновлення країни після кризи коронавірусу.

“Є часи, коли історія не чекає. Для того, щоб впоратися із величезним викликом, що пов'язаний із відновленням, кожен має докласти власних зусиль. Щоб мобілізувати всі сили, ми маємо визначити траєкторію спільного руху. Всі країни нині закликають до формування результативного та стабільного уряду. Ми не можемо не відповісти на ці очікування», - цитує промову Короля бельгійське видання «The Brussels Times».

Король Бельгії провів консультації з приводу формування нового уряду з лідерами двох найбільших політичних сил країни – франкофонної Соціалістичної партії (PS) та фламандської партії N-VA, які отримали абсолютну більшість, відповідно, у Валлонії та у Фландрії під час загальнонаціональних виборів 26 травня 2019 року.

Країна залишається без офіційного Федерального уряду з грудня 2018 року. Після травневих виборів 2019 року політичним силам країни також не вдалося сформувати сталу урядову коаліцію, що навіть стало причиною для політичних спекуляцій навколо ймовірного розділу країни на дві частини. На тлі драматичного розвитку подій навколо пандемії COVID-19, яка завдала країні важкого удару, політичні сили країни констатували необхідність досягнення компромісу та формування дієздатного уряду, який зможе вивести країну з поточної соціальної та економічної кризи.