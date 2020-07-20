Австрія планує повернути обов’язкове носіння масок

Уряд Австрії планував ухвалити рішення щодо відновлення обов’язкового носіння масок, передусім у супермаркетах, однак через перебування канцлера на саміті ЄС у Брюсселі питання відкладено на вівторок, 21 липня.

Про це повідомляє газета Der Standard.

"Уряд не ухвалить цього понеділка рішення про відновлення обов’язкового носіння масок. Причиною цього є те, що канцлер Себастіан Курц знаходиться на саміті ЄС у Брюсселі. Спеціальний саміт мав закінчитися в неділю, але через відсутність домовленостей був продовжений", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це відбудеться телефонна конференція глави уряду з віцеканцлером Вернером Коглером, міністром охорони здоров'я Рудольфом Аншобером та главою МВС Карлом Негаммером. Після повернення Курца з Брюсселя 21 липня відбудеться його зустріч з членами уряду, після чого - пресконференція.

"Припускається, що повторне запровадження по всій країні вимоги щодо носіння масок є реалістичним варіантом. Але поки не зрозуміло, як саме вона виглядатиме – чи застосовуватиметься лише у супермаркетах, чи і в громадських будівлях. Ні у федеральній канцелярії, ні у міністерстві охорони здоров'я не захотіли говорити про конкретику до зустрічі (з Курцом – ред.)", - повідомляє Der Standard.

Раніше про ймовірне запровадження обов’язкового носіння масок у супермаркетах повідомляв австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

Протягом останніх трьох тижнів в Австрії спостерігається зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 – у середньому близько 100 випадків у день при тому, що раніше протягом місяця нових інфікувань було не більше 50. Так, 20 липня за минуло добу виявлено 91 новий випадок, 19 липня було зареєстровано 81 нового хворого, 18 липня – 79, 17 липня – 124, а 16 липня – 167 нових заражень.

Пом’якшення режиму носіння масок в Австрії відбулося 15 червня: засоби захисту рота та носа (включають не лише маску, а й будь-який інший засіб, що закриває рота та носа, як наприклад, хустка чи шарф) стало не обов’язковим носити при відвідуванні закладів роздрібної торгівлі (включаючи супермаркети). Крім того, було скасовано вимогу про носіння маски при вході до закладу громадського харчування чи готелю.

Загалом, з 15 червня в Австрії обов’язкове носіння масок залишилося в таких сферах: при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції, як, наприклад, у перукарні.

При цьому в окремих землях Австрії - таких, як Верхня Австрія, Зальцбург та Каринтія – раніше вже було частково повернуто обов’язкове носіння масок у визначених місцях через спалах коронавірусної інфекції.

Станом на 20 липня у країні нараховується 1373 активних випадки захворювання на COVID-19, з яких найбільше у Верхній Австрії (496) та Відні (449). Всього з початку пандемії коронавірусну інфекцію в Австрії підхопили 19 642 особи, з яких 17 659 вже одужали. Захворювання забрало життя 711 осіб, наразі у шпиталях знаходяться 112 людей.

По всій країні було проведено майже 800 тис. тестів з виявлення коронавірусу.