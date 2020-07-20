У Словаччині перекинувся автобус з дітьми, п'ятеро постраждалих

У центральній частині Словаччини в понеділок потрапив у ДТП автобус, в якому знаходилися діти.

Про це повідомляє словацький портал Aktuality

«У центральній Словаччині сталася аварія за участю автобуса, який перевозив дітей. Аварія сталася в напрямку міста Ружомберок в районі села Коритниця. На місці події працюють два десятки пожежників», - йдеться в повідомленні.

За останніми даними, в результаті аварії автобуса постраждали 5 осіб (4 дитини і 1 дорослий). Наразі вони перебувають під опікою служби швидкої медичної допомоги.

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У момент аварії в автобусі перебували 32 пасажири (у тому числі 29 дітей).

Про обставини ДТП поки що не повідомляється.

У поліції зазначили, що попереднє тестування не виявило ознак алкогольного сп'яніння у водія.

Фото: aktuality.sk