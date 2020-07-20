Мінськ уперше за 12 років призначив посла в США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив посла в Сполучені Штати Америки, вперше за останні 12 років.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив сьогодні послів в Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Австрію, Велику Британію і Казахстан", - йдеться у повідомленні.

Послом Мінська у Вашингтоні став заступник міністра закордонних справ країни Олег Кравченко.

Відзначається, що посада посла Білорусі в США була вакантною 12 років. Про відновлення диппредставництв на рівні послів Мінськ і Вашингтон заявили у вересні 2019 року, коли Лукашенко зустрічався з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня президент США Дональд Трамп вирішив призначити американського посла в Республіці Білорусь, номінувавши на цю посаду високопоставлену представницю Держдепу Джулі Фішер.

Фото: БЕЛТА