У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч

За минулу добу в Російській Федерації зафіксували 5901 новий випадок зараження коронавірусом, загальна їхня кількість зросла до 776 212.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, найбільше інфікувань коронавірусом за добу виявлено в Москві - 578. У Ханти-Мансійському АО 236 нових хворих, у Свердловській області - 234.

За минулу добу від COVID-19 у Росії померли 85 пацієнтів, усього з початку епідемії - 12 408. Одужали за добу 3257 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 552 644.

У Міністерстві охорони здоров'я Росії вважають ймовірною другу хвилю коронавірусу в країні восени, коли спостерігатиметься традиційне зростання захворюваності на респіраторні інфекції, в тому числі на коронавірус.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 14 657 403 випадки зараження коронавірусом, включаючи 609 125 летальних, одужали 8 743 304 особи.