У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.
За його даними, найбільше інфікувань коронавірусом за добу виявлено в Москві - 578. У Ханти-Мансійському АО 236 нових хворих, у Свердловській області - 234.
За минулу добу від COVID-19 у Росії померли 85 пацієнтів, усього з початку епідемії - 12 408. Одужали за добу 3257 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 552 644.
У Міністерстві охорони здоров'я Росії вважають ймовірною другу хвилю коронавірусу в країні восени, коли спостерігатиметься традиційне зростання захворюваності на респіраторні інфекції, в тому числі на коронавірус.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 14 657 403 випадки зараження коронавірусом, включаючи 609 125 летальних, одужали 8 743 304 особи.