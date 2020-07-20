В Ізраїлі медсестри почали страйк - не вистачає "рук" для боротьби з COVID-19

Про це повідомляє Times of Israel.

«Медсестри з усієї країни розпочали страйк о 7-й годині ранку через нестачу персоналу, що, на їхню думку, унеможливлює подальшу роботу», - йдеться у повідомленні.

Перемовини між профспілками й владою впродовж вихідних не досягли успіху.

Наразі невідомо, скільки триватиме страйк.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, вже 813 медсестер перебувають на карантині через коронавірус, до лікарень не відправляли додатковий персонал для продовження боротьби з COVID-19.

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В Ізраїлі зареєстровано 50 289 випадків захворювання на коронавірус, 21 675 осіб вже вилікувалися, а 409 загинули.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 липня у світі в цілому підтверджено майже 14,65 млн заражень COVID-19.

Фото: Emil Salman