У світі - понад 14,6 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 20 липня у світі в цілому підтверджено майже 14,65 мільйона заражень COVID-19.

Про це говорять дані Worldometer.

Так, число випадків коронавірусу загалом складає станом на ранок понеділка 14 646 707, із яких 608 987 – летальні. А 8,737,851 особи уже вилікуватися від COVID-19.

У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (3 898 550), Бразилія (2 099 896) та Індія (1 118 107). На четвертому місці – РФ (771 546).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 20 липня кількість випадків COVID-19 складає 58 842, серед яких 1 485 смертей та 30 879 одужань.

Фото: АА