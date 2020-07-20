Три події світу. Пастка для Зеленського, жіночий фактор у Білорусі та загострення на Південному Кавказі

Рамзан Кадиров завдав несподіваного інформаційного удару по позиціях українського президента.

Світлана Тихановська намагається отримати підтримку на президентських виборах. Прикордонний конфлікт Азербайджана та Вірменії тримає в напрузі Південний Кавказ.

Російська Федерація здійснює останнім часом комплекс заходів з тиску на Україну. До очевидних можна віднести раптову перевірку боєготовності російських військ, яка включає в себе перекидання техніки та живої сили Керченським мостом на території окупованого Криму. Росія вчергове продемонструвала, що не має намірів визнавати провину за знищення в липні 2014 року в небі Донбасу рейсу МН17. Натомість на сході України тиждень тому було розстріляно військового медика, який мав забезпечити евакуацію тіла іншого загиблого військовослужбовця ЗСУ. Ще один український військовий, поранений 13 липня, залишається у сірій зоні, його доля достеменно невідома.

Заява президента Чечні Рамзана Кадирова, який назвав себе «піхотинцем Путіна», стала неприємним сюрпризом для Володимира Зеленського. Кадиров вимагає від нього конкретизувати вибачення перед собою та «зателефонувати Путіну, щоб припинити громадянську війну на Донбасі». Вустами свого васала Кремль наче підказує українському президенту найкоротший шлях для врегулювання конфлікту, який триває сьомий рік. Мовляв, один дзвінок – і все. Проте цей алгоритм передбачає повну втрату політичного обличчя і навряд чи може бути прийнятним для Зеленського. Офіційному Києву потрібно терміново визначитися з форматом відповіді Кадирову саме у традиціях гібридної дипломатії.

У Білорусі не допустили до участі у президентських перегонах двох кандидатів, які демонстрували готовність перемогти Олександра Лукашенка. Один з них – Віктор Бабарико – до того ж перебуває за гратами через підозру в фінансових зловживаннях, Валерію Цепкалу, на думку білоруського Центрвиборчкому, забрало підписів для реєстрації. Відтак у бюлетені для голосування 9 серпня можуть бути представлені 5 прізвищ, серед яких і діючий вже 26 років на посаді президента Олександр Лукашенко. Його конкурентка Світлана Тихановська вирішила заручитися підтримкою представниць штабів вчорашніх конкурентів, продемонструвавши незвичну для Білорусі women-power. Минулої неділі на площі Бангалор у Мінську на зустріч з Тихановською прийшли кілька тисяч людей. Цікава деталь: на заході був сурдоперекладач, але всі його учасниці та учасники, включаючи Тихановську (до речі, перекладача за фахом) спілкувалися російською мовою.

Напруженим був тиждень у відносинах Вірменії та Азербайджану. Загострення ситуації на міжнародно визнаному кордоні між двома кавказькими республіками не має раціонального пояснення, проте демонструє: навіть заморожений конфлікт спроможний вибухати гейзерами обстрілів, які призводять до людських смертей. Сторони конфлікту встигли обміняти загрозами спричинити техногенні катастрофи на територіях одне одного завдяки ракетним ударам по Мінгечевірському водосховищу в Азербайджані та Мецаморській АЕС у Вірменії. Не зайвим буде нагадати, що основним постачальником озброєнь обом учасникам протистояння виступає Росія, для якої це загострення теж значною мірою стало несподіваним.

Євген МАГДА, Інститут світової політики