Тест підтвердив COVID-19 у глави МЗС Нігерії

Міністр закордонних справ Нігерії заявив, що у нього виявили коронавірус - він переходить на режим самоізоляції.

Про це Онеяма повідомив у Twitter.

«Вчора здав четвертий тест на COVID-19 при перших ознаках подразнення в горлі. На жаль, цього разу він виявився позитивним. Таке життя! Десь утрачаєш, десь знаходиш», - написав глава МЗС Нігерії.

Did my fourth Covid-19 test yesterday at the first sign of a throat irritation and unfortunately this time it came back positive. That is life! Win some lose some. Heading for isolation in a health facility and praying for the best. #StayHomeSaveLives #COVID19 #PTFCOVID19 — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) July 19, 2020

Джефрі Онеяма додав, що переходить на самоізоляцію з надією на краще.

Як повідомлялося, кількість випадків інфікування коронавірусом в Африці сягнула 665,5 тис., майже 14,5 тис. хворих померли.

За останніми даними, в Нігерії – найбільш населеній країні Африки – виявлено 36,1 тис. випадків COVID-19, у тому числі 778 летальних.

Фото: twitter.com/GeoffreyOnyeama