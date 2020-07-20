Тест підтвердив COVID-19 у глави МЗС Нігерії

Тест підтвердив COVID-19 у глави МЗС Нігерії

Укрінформ
Міністр закордонних справ Нігерії заявив, що у нього виявили коронавірус - він переходить на режим самоізоляції.

Про це Онеяма повідомив у Twitter.

«Вчора здав четвертий тест на COVID-19 при перших ознаках подразнення в горлі. На жаль, цього разу він виявився позитивним. Таке життя! Десь утрачаєш, десь знаходиш», - написав глава МЗС Нігерії.

Джефрі Онеяма додав, що переходить на самоізоляцію з надією на краще.

Як повідомлялося, кількість випадків інфікування коронавірусом в Африці сягнула 665,5 тис., майже 14,5 тис. хворих померли.

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За останніми даними, в Нігерії – найбільш населеній країні Африки – виявлено 36,1 тис. випадків COVID-19, у тому числі 778 летальних.

Фото: twitter.com/GeoffreyOnyeama

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