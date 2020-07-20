У вуличних заворушеннях у Німеччині поранені п'ятеро поліцейських

У німецькому Франкфурті-на-Майні поранені п'ятеро поліцейських, які намагалися заспокоїти розбурхану молодь. Правоохоронці затримали 39 хуліганів.

Про це повідомляє DW.

"У результаті нічних заворушень у Франкфурті-на-Майні були затримані 39 осіб віком від 17 до 23 років, серед них 38 чоловіків і одна жінка", - йдеться в повідомленні.

Начальник поліцейського управління Франкфурта Герхард Бересвіль заявив, що при цьому були поранені п'ять співробітників правоохоронних органів.

Як зазначається, заворушення почалися в центрі міста на Опернплац, де в ніч з суботи на неділю проходила велика вулична вечірка, яка зібрала до 3000 учасників. Близько третьої години ночі правоохоронці прибули туди на виклик після повідомлення про бійку, в якій брали участь до 30 осіб. Коли поліцейські спробували наблизитися до потерпілого, який лежав, стікаючи кров'ю, в них стали кидати пляшки з натовпу, що налічував на той час від 500 до 800 осіб.

Поліцейським удалося витіснити розбурхану молодь з площі на сусідні вулиці, де були проведені точкові затримання. Весь цей час тривав "подібний до граду пляшковий обстріл". Особи і громадянство нападників ще уточнюються, але, судячи зі списку затриманих, "ідеться переважно про чоловіків із середовища мігрантів", уточнив Бересвіль, додавши, що у Франкфурті заворушень такого розмаху на його пам'яті не було.

DW уточнює, що заходи необхідного реагування на подію будуть обговорюватися міською адміністрацією на спеціальній конференції з безпеки, яка відбудеться 20 липня.