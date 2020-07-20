Greenpeace звинувачує Німеччину в порушенні правил торгівлі зброєю

Організація Greenpeace звинувачує Німеччину в систематичному порушенні правил експорту озброєнь.

Про це повідомляє DW.

«Природозахисна організація Greenpeace на підставі нового дослідження закидає Німеччині систематичне порушення правил експорту озброєнь. В опублікованому у неділю, 19 липня, дослідженні Гессенського фонду дослідження миру та конфліктів, проведеному на замовлення Greenpeace, стверджується, що такі випадки були зафіксовані протягом останніх 30 років», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у дослідженні вказується, що ФРН схвалює експортує зброю і військову техніку в країни, «які перебувають у стані війни і кризи, в держави, що порушують права людини, і в регіони, де відзначається напруженість».

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Особлива увага приділяється відповідності німецької політики щодо експорту зброї загальній позиції ЄС. Дослідники стверджують, що ФРН неодноразово порушувала встановлені критерії – зокрема, повагу до прав людини і міжнародного гуманітарного права в країні призначення.

Як приклад наводиться студентський протест у Мексиці у вересні 2014 року, під час якого поліція застосувала штурмову гвинтівку HK G-36. Також, за даними дослідників, зброя з ФРН використовувалась у воєнних діях у Ємені.

Згідно з німецьким законодавством, експорт зброї до країн, які не входять до ЄС і НАТО або не прирівняні до них, має бути обмеженим, нагадує DW. Попри це, згідно з дослідженням, бували роки, коли до 60% дозволів на експорт озброєнь стосувалися саме таких країн.

«Німецька зброя систематично спливає в зонах бойових дій та потрапляє в руки диктаторів. Нам терміново потрібен суворий закон про експорт зброї, який заборонить експорт до третіх країн», - заявив у цьому зв’язку експерт із роззброєння Greenpeace Александр Лурц.

Своєю чергою міністерство економіки ФРН наголосило на здійсненні обмежувальної політики щодо експорту озброєнь, ознакою якої є ретельна перевірка в кожному окремому випадку.