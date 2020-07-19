Прем'єр Британії виступає проти повторного суворого карантину
Про це повідомляє видання Metro.
"Борис Джонсон заявив, що вважає, що Британії не знадобиться ще один загальнонаціональний карантин", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр-міністр заявив, що не хоче використовувати карантин так, як і знаряддя для ядерного стримування, додавши, що влада країни навчилася ефективніше діяти щодо виявлення та ізоляції локальних спалахів захворювання.
Оголосивши про ще одне полегшення карантинних обмежень в Англії, Джонсон у п’ятницю заявив, що сподівається, що до Різдва країна повернеться до нормального життя.
У той же час він зазначив, що уряд надав місцевим органам влади нові повноваження закривати конкретні приміщення, закривати відкриті місцевості та скасовувати заходи у разі необхідності.
Як повідомлялося, з 1 серпня у Великій Британії відновляться концерти та виступи у приміщеннях на тлі подальшого послаблення карантинних обмежень.
Наразі у Великій Британії зафіксовано 294 066 підтверджених випадків коронавірусу та 45 273 летальні випадки унаслідок епідемії.
Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 в світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.
Фото: АА