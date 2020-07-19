Поліція Північної Македонії виявила 55 нелегальних мігрантів

Поліція Північної Македонії виявила два випадки переправлення нелегальних мігрантів - у вантажівці та легковій автівці через кордон з Грецією в країну потрапили 55 осіб.

Про це повідомляє AP.

"Поліція Північної Македонії заявляє, що виявила 55 мігрантів у двох окремих інцидентах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва інциденти сталися у п’ятницю, і всіх мігрантів депортують назад до Греції, звідки вони прибули.

Вантажівка, що перевозила 43 мігрантів - 13 з Бангладеш, 11 з Пакистану, 10 з Сирії, 5 з Афганістану та 4 з Туреччини, їхала на північ до Сербії, коли з нею трапилася ДТП на платній стоянці біля столиці країни Скоп'є. Водій втік з місця події та досі перебуває у розшуку.

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Також у п’ятницю поблизу кордону з Грецією було знайдено легковий автомобіль з 12 сирійськими мігрантами. Поліція затримала 35-річного водія-серба.

Хоча сухопутний кордон між Грецією та Північною Македонією закритий через пандемію коронавірусу, "суттєві" подорожі все ще дозволені. Злочинні угруповання залишаються активними в цьому регіоні, перевозячи мігрантів, які намагаються потрапити до центральної та північної Європи.