У Польщі за добу виявили 358 заражених коронавірусом, 6 осіб померли

За минулу добу у Польщі виявлено 358 нових випадків інфікування коронавірусом, 6 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Загальна кількість інфікованих у Польщі зросла до 40 104, вилікувалися 30 292 особи. Померли 1624 інфікованих.

У лікарнях перебуває 1560 пацієнтів з коронавірусом, 9 665 осіб - під епідеміологічним наглядом.

Крім того, 89 956 людей зараз на домашньому карантині.

На цей час у Польщі проведено близько 2 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу - понад 19 тисяч.

Як повідомлялося, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.