В Індонезії через повені та зсуви загинули 36 осіб

Унаслідок повені та викликаних нею зсувів на індонезійському острові Сулавесі загинули 36 людей.

Про це повідомляє агенція ANI.

"36 людей загинули унаслідок повені", - повідомляє агенція.

Також унаслідок негоди понад 14 тисяч людей були змушені залишити власні оселі.

У рятувальних операціях беруть участь 359 працівників Національного агентства боротьби зі стихійними лихами.

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Крім того, повінь зруйнувала автошлях, дев'ять мостів, 13 культових споруд, дев'ять шкільних, вісім офісних будівель, ринок та кілька урядових будівель.

Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE