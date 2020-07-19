У парламенті Японії створюють групу допомоги мешканцям Гонконгу

У японському парламенті до кінця місяця з'явиться міжпартійна депутатська група, покликана захищати жителів Гонконгу в умовах прийняття Китаєм закону про національну безпеку.

Про це повідомляє NHK.

«Парламентарії Японії готуються створити непартійну групу для захисту жителів Гонконгу після прийняття Китаєм закону про національну безпеку цього спеціального адміністративного району», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одним з організаторів групи, про створення якої планують оголосити 29 липня, є колишній міністр оборони Японії Накатані Ген із владної Ліберально-демократичної партії.

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Нова група прагне захистити свободу і права громадян Гонконгу, підкреслює агентство. Зокрема, її члени планують просити уряд Японії продовжити період, протягом якого мешканці Гонконгу можуть залишатися в цій країні без віз, а також полегшити вимоги для отримання робочих віз.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

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Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".